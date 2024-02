APA Corporation Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

Die Apa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 36,84 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 29,62 USD, was einem Unterschied von -19,6 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Rückgangs wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 32,6 USD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-9,14 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Apa-Aktie. Auch wenn im letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, ergibt sich ein durchschnittliches Kursziel von 45 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 51,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Apa-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) eine neutrale Bewertung für sowohl den 7-Tage-Zeitraum als auch den 25-Tage-Zeitraum. Daraus resultiert ein Gesamtrating von "Neutral".