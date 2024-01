APA Corporation Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Apa wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 77,99 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,84, was bedeutet, dass Apa weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral eingestuft wird.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich, was zu einem positiven Rating führt.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Apa wird als "Gut" eingestuft, mit 6 positiven, 2 neutralen und 1 negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 45,43 USD, was eine positive Performance von 32,29 Prozent prognostiziert.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Apa mit 37,79 USD angegeben, während die Aktie selbst bei 34,34 USD notiert. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Abstand von -6,41 Prozent auf eine negative Entwicklung hin.

Insgesamt erhält das Apa-Wertpapier demnach eine negative Gesamtnote.