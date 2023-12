APA Corporation Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Apa als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Apa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,85 und ein Wert für den RSI25 von 53,97, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten 6 Buy, 2 Neutral und 1 Sell-Einstufungen abgegeben, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 45,43 USD, was auf einen erwarteten Anstieg des Aktienkurses um 27,11 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität erhöht ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, wodurch die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" fällt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Apa-Aktie sowohl kurzfristig als auch langfristig als "Schlecht" einzustufen ist, da sie sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch der vergangenen 200 Tage entfernt ist. Der aktuelle Kurs liegt bei 35,74 USD.