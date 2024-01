AO World Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Ao World hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,26 Prozent erzielt. Dies liegt 37,37 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" (4,11 Prozent). Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (2,34 Prozent) liegt Ao World aktuell 35,6 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde die Stimmung für Ao World in den letzten Wochen als neutral bewertet. Es gab keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Ao World langfristig als "Schlecht" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel wird auf 0 GBP festgelegt, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.