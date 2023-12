AO World Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Ao World diskutiert, was das Anleger-Sentiment beeinflusst hat. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führte. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Relative Strength Index (RSI) von Ao World auf 7-Tage-Basis bei 24,35 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 43,32, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie in diesem Punkt mit "Gut" bzw. "Neutral" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Bewertung für die Ao World-Aktie abgegeben, wovon 0 als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich im Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating für das Wertpapier. Kurzfristig betrachtet, werden die Analysten in einem Monat die Aktie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche hat Ao World in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,26 Prozent erzielt, was im Durchschnitt eine Underperformance von -36,68 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Ao World um 35,87 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.