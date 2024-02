AO World Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ao World beträgt derzeit 39,3, was 80 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite von Ao World liegt bei 0 Prozent, was 4,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" zu einem unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung für Ao World war in den letzten Tagen überwiegend positiv, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ao World eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Ao World bei -33,26 Prozent, mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite von Ao World mit -7,72 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält Ao World also überwiegend schlechte Bewertungen in Bezug auf das KGV, die Dividendenrendite und die Branchenvergleich Aktienkurs. Die Anlegerstimmung hingegen wird positiv bewertet. Dies sind wichtige Aspekte, die Investoren berücksichtigen sollten, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.