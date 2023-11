AO World Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Einfluss von Sentiment und Buzz auf den Aktienkurs von Ao World

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte sich bei Ao World eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Ao World aufgrund dieser weichen Faktoren.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren

Die technische Analyse zeigt, dass Ao World auf Basis trendfolgender Indikatoren eine gute Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Somit ergibt sich eine insgesamt gute Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Dividende

Die Dividendenrendite von Ao World liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,32 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält Ao World in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Relative Strength Index (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7- als auch der 25-Tage-RSI für Ao World zeigen, dass die Aktie als neutral eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich für Ao World eine neutrale bis positive Bewertung aufgrund der weichen und harten Faktoren. Die aktuelle Entwicklung lässt auf eine stabile Performance der Aktie schließen.