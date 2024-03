AO World Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten Wochen konnte bei Ao World keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ao World daher für diese Stufe ein "Neutral".

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sehen die Aktie ebenfalls als "Neutral". Dies basiert auf der Tatsache, dass 0 Analysten die Aktie positiv, 1 neutral und 0 negativ bewertet haben. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie auch als "Neutral" eingestuft, da in den letzten Studien 0 Analysten den Titel als gut, 1 als neutral und 0 als schlecht bewertet haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ao World liegt bei 0 GBP, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -100 Prozent sinken wird, da der Kurs zuletzt bei 93,05 GBP notierte. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Ao World mit einer Rendite von -33,26 Prozent mehr als 27 Prozent darunter. Innerhalb der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten bei -9,36 Prozent, was ebenfalls deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Ao World-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der aktuelle Kurs um 6,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.