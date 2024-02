AO World Aktie: Immer langsam!

Die Aktie von Ao World wird derzeit mit einem Kurs von 89,15 GBP gehandelt, was einer Abweichung von -1,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Abweichung zum GD200 jedoch +3,78 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Ao World keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine bedeutenden Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Auf fundamentalen Aspekten betrachtet ergibt sich ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 39,3, was 80 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ao World beträgt derzeit 49,35 Punkte, was zu einer Neutralbewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,6, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Aktie von Ao World auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse als "Neutral" eingestuft.