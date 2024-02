AO World Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Ao World ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 85,53 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 89,1 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +4,17 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 90,77 GBP, was einen Abstand von -1,84 Prozent zur Aktie bedeutet und daher ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ao World beträgt momentan 45,63 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 57,23, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Ao World in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die Kommentare und Äußerungen zu dem Wert waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Ao World im letzten Jahr eine Rendite von -33,26 Prozent erzielt, was 30,1 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -4,49 Prozent, und Ao World liegt derzeit 28,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.