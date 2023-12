AO World Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt eine Bewertung für die Ao World-Aktie abgegeben. Dabei wurde die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da es keine "Gut" oder "Neutral" Bewertungen gab. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, was zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat Ao World eine Rendite von -33,26 Prozent erzielt, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,61 Prozent. Auch hier liegt Ao World mit 37,86 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ao World in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Das zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Auswertung eines weiteren Bewertungsfaktors herangezogen wurden. Die Diskussionen der vergangenen Tage konzentrierten sich insbesondere auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ao World-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) positive Bewertungen erhält. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt (+21,4 Prozent Abweichung) als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt (+13,43 Prozent Abweichung), was zu einem insgesamt "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.