AORUS STEALTH 500, der Computerbausatz von GIGABYTE, wurde mit dem CES 2023 Innovation Award ausgezeichnet

Taipeh (ots/PRNewswire) -GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, gibt bekannt, dass sie für den AORUS STEALTH 500 mit dem CES 2023 Innovation Award ausgezeichnet worden ist. Aus einer rekordverdächtigen Anzahl von Einreichungen in diesem Jahr wurde dieser Computerbausatz für sein einzigartiges Designkonzept und seine Innovation ausgezeichnet, die den Zusammenbau eines übersichtlichen und schlanken PCs einfacher denn je macht.Der AORUS STEALTH 500 von GIGABYTE ist ein Bausatz, der das Kabelmanagement und die Installation vereinfachen soll, die viele Benutzer beim Bau eines kundenspezifischen PCs vor Probleme stellt.Durch die Neukonfiguration der Anschlüsse in Verbindung mit maßgeschneiderten Aussparungen am PC-Gehäuse lassen sich die meisten Kabel leichter anschließen und sind gleichzeitig an der Rückseite des Gehäuses gut versteckt. Ohne den Kabelsalat ist das Innere des PCs viel ordentlicher und übersichtlicher, was zu einem besseren Luftstrom und damit zu einem stabileren System aufgrund einer besseren Kühlleistung führt. Der AORUS STEALTH 500 rationalisiert den Bauprozess für PC-Bauer und macht die gesamte Erfahrung unterhaltsamer und lohnender.Zur CES 2023 stellt GIGABYTE seine Motherboards der B760-Serie und seine RTX™-4070-Ti-Grafikkarten vor. Die Motherboards der B760-Serie verfügen über BIOS-Einstellungen, die es dem Benutzer ermöglichen, die perfekte Balance zwischen Leistung und Temperatur zu finden. Die gesamte B760-Produktreihe wurde weiter optimiert, um die DDR5-Kompatibilität sowohl auf der Hardware- als auch auf der Firmware-Seite zu optimieren und die schnellste Speichergeschwindigkeit von bis zu DDR5-7600 zu unterstützen. Diese Boards sind auch für den Eigenbau geeignet; die EZ-Latch-Designs machen den Austausch von Komponenten zu einem Kinderspiel.Die Grafikkarten der RTX™-4070-Ti-Serie von GIGABYTE verwenden das charakteristische WINDFORCE-Kühlsystem in Kombination mit der Alternate-Spinning-Technologie für eine verbesserte Kühleffizienz. Die AORUS RTX™ 4070 Ti MASTER verfügt über die neuen Bionic Shark-Lüfter, die Turbulenzen und Geräusche effektiv reduzieren. Außerdem ist an der Seite ein LCD-Bildschirm eingebaut, auf dem die wichtigsten Leistungsdaten oder individuelle Inhalte angezeigt werden.Außerdem stellt GIGABYTE auf der CES 2023 drei neue Laptops vor. Die Gaming-Modelle AORUS 15X und 17X mit aktuellster CPU Technologie sind mit WINDFORCE Infinity-Kühlung und 240Hz QHD Display ausgestattet und erlauben extrem flüssiges Gameplay mit minimalen Latenzen, selbst bei hohen Einstellungen. Das AERO 16 OLED ist das Spitzenmodell der GIGABYTE Creator-Laptops und verfügt einen werksseitig nach dem weltweit anerkannten Farbspezialisten X-Rite™ kalibriertem und Pantone® validierten 4K OLED Bildschirm. Damit wird die genauste Farbwiedergabe in einem Laptop für kreative Profis gesichert.Weitere Informationen zum Computerbausatz AORUS Stealth 500 finden Sie auf: https://bit.ly/aorus_stealth_500