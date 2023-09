$ANRX handelt heute 7.38 Prozent höher bei einem Handelsvolumen von 1 US Dollar

AnRKey X ($ANRX) ist während der vergangenen 24 Stunden um 7.38 % gestiegen (Stand: 09:10 Uhr am Mittwoch, 13. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Ein AnRKey X kann derzeit für etwa 0.0002 US Dollar an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle $ANRX-Angebot beträgt 200 Mio.. AnRKey X hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 50.5 Tsd. US Dollar und $ANRX im Wert von etwa 1 US Dollar wurden in den vergangenen 24 Stunden an den Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist AnRKey X um 26.53 % gestiegen. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 18.09.2022 mit 0.0034 US Dollar verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 20.05.2023 bei 0.0001 US Dollar.

So haben sich verwandte Kryptowährungen in den vergangenen 24 Stunden entwickelt:

- KeyFi (KEYFI) ist um 1.94 % gestiegen und wird jetzt bei 0.0259 USD gehandelt. An den üblichen Börsen wurde KEYFI im Wert von 5 US Dollar gehandelt.

- DDKoin (DDK) ist um 1.71 % gestiegen und wird jetzt bei 0.1409 USD gehandelt. DDK im Wert von 42 US Dollar wurden an den globalen Börsen gehandelt.

- IOI Token (IOI) ist um -5.46 % gefallen und wird jetzt bei 0.0129 USD gehandelt. IOI im Wert von 21 Tsd. US Dollar wurden an den globalen Börsen gehandelt.

- Ninneko (NINO) ist um -0.65 % gefallen und wird jetzt bei 0.0017 USD gehandelt. Das Handelsvolumen von NINO an den üblichen, großen Börsen belief sich auf 565 US Dollar.

- My Master War (MAT) ist um -1.06 % gefallen und wird jetzt bei 0.0016 USD gehandelt. Das Handelsvolumen von MAT an den üblichen, großen Börsen belief sich auf 26.2 Tsd. US Dollar.

- hiMAYC (HIMAYC) ist um -4.22 % gefallen und wird jetzt bei 0.0082 USD gehandelt. An den üblichen Börsen wurde HIMAYC im Wert von 203.3 Tsd. US Dollar gehandelt.

- Genesis Shards (GS) ist um -4.07 % gefallen und wird jetzt bei 0.0055 USD gehandelt. Das Handelsvolumen von GS an den üblichen, großen Börsen belief sich auf 26.7 Tsd. US Dollar.

- Evedo (EVED) ist um 2.76 % gestiegen und wird jetzt bei 0.0093 USD gehandelt. An den üblichen Börsen wurde EVED im Wert von 16.3 Tsd. US Dollar gehandelt.

- DeHive (DHV) ist um -0.2 % gefallen und wird jetzt bei 0.0464 USD gehandelt. DHV im Wert von 30.2 Tsd. US Dollar wurden an den globalen Börsen gehandelt.

- Sportcash One (SCONEX) ist um 1.32 % gestiegen und wird jetzt bei 0.0113 USD gehandelt. An den üblichen Börsen wurde SCONEX im Wert von 200 US Dollar gehandelt.

