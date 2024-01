ANI Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Ani-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 51,95 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 56,77 USD, was einem Unterschied von +9,28 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (54,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,72 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ani-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, wodurch die Einschätzung "Gut" zustande kommt.

Im Branchenvergleich erzielte Ani in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 35,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 8,75 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,69 Prozent für Ani. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 18,62 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Aktie der Ani wurde von Analysten in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 56,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -0,48 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ani eine Einschätzung von "Gut".