ANAVEX Life Sciences: Umsatzrückgang und Gewinnentwicklung im Fokus – Quartalszahlen voraus

In knapp vier Monaten wird ANAVEX Life Sciences, ein Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das erste Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklungen der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der ANAVEX Life Sciences Aktie bei 522,02 Millionen Euro. Bei Vorlage der neuen Quartalszahlen wird besonders darauf geachtet werden, wie sich Umsatz und Gewinn entwickeln. Analysen deuten momentan auf einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal hin. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch null Euro und nun wird ein leichter Rückgang von null Prozent auf null Euro erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +5,90 Prozent auf -11,61 Millionen Euro fallen.

Für...