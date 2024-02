ANAP Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Anap derzeit um -4,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,54 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für die beiden Zeiträume bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Anap auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Anap führt bei einem Niveau von 91,18 zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,35 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über Anap diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt werden. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Anap insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.