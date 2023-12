AM Resoures Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie von Am wird aktuell mit einem Kurs von 0,025 CAD gehandelt, was einer Entfernung von +25 Prozent vom GD200 (0,02 CAD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,02 CAD, was ebenfalls als "Gut"-Signal zu bewerten ist, da der Abstand hier +25 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Am beträgt 315,32, was deutlich höher ist als das Branchenmittel im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 72,7. Dies führt zu einer Überbewertung von 334 Prozent und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Am-Aktie 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Am befasst. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.