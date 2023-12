AM Resoures Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Aktie von Am hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine niedrigere Rendite als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 73,79%. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bezüglich Am ist derzeit neutral. Es gab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger von Am wurden in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Am weder als "überkauft" noch "überverkauft" eingestuft, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.