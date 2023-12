AM Resoures Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die technische Analyse für die Aktien von Am betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle Wert des RSI beträgt 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 25, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für die RSI ist daher "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben kein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Am. Die überwiegend neutralen Themen führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ist Am im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten. Die Differenz zum Branchendurchschnitt beträgt 73,77 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre AM Resoures-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich AM Resoures jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AM Resoures-Analyse.

AM Resoures: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...