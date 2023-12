AM Resoures Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Analyse des Sentiments und des Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden berücksichtigt. In diesem Zusammenhang zeigt Am durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Am liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem neutralen Rating.

Im fundamentalen Bereich weist Am ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 315,32 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des hohen KGV kann die Aktie als teuer bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Am bei 0 Prozent, was 73,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.