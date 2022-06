AM PAR ALEXANDRE MAZZIA WURDE VON THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022 MIT DEM AMERICAN EXPRESS ONE TO WATCH AWARD AUSGEZEICHNET

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

London (ots/PRNewswire) -„The World's 50 Best Restaurants" gibt heute den Gewinner des American Express One To Watch Award bekannt: das Restaurant AM par Alexandre Mazzia in Marseille, das gleichnamige Lokal des französischen Küchenchefs Alexandre Mazzia. Obwohl das Restaurant in Frankreich bereits gut etabliert ist, stellt die Auszeichnung einen besonderen Anlass dar, da das Restaurant und sein Team von „50 Best" als aufstrebender Stern auf der Weltbühne anerkannt wird. In einem Speisesaal, der die Kreativität von Marseille widerspiegelt, ist das AM zum Symbol für die Wiederbelebung der kulinarischen Szene der Stadt geworden.Geboren in der Demokratischen Republik Kongo, wo er bis zu seinem 14. Lebensjahr lebte, zog Mazzia 2010 nach Marseille, um eine Stelle im Restaurant der Cité Radieuse von Le Corbusier anzutreten, wo er 2011 von Gault & Millau mit dem Preis „Young Talent" ausgezeichnet wurde, eine Auszeichnung, die ihn dazu brachte, sein eigenes Lokal zu eröffnen. Das AM par Alexandre Mazzia debütierte im Sommer 2014 in der Stadt und beeindruckte Kunden und Kritiker gleichermaßen, indem es innerhalb von nur sechs Jahren nach seiner Eröffnung drei Michelin-Sterne erhielt.Das Restaurant hat nur 22 Plätze und serviert eine Speisekarte mit Schwerpunkt auf Gemüse, Fisch und Meeresfrüchten, die von zahlreichen internationalen Einflüssen inspiriert ist. Die Küche von Mazzia nimmt den Gast mit auf eine Reise der Selbstentdeckung, und der Küchenchef hat die angeborene Fähigkeit, komplexe gastronomische Kreationen verständlicher zu machen. Ungewöhnliche Zutaten- und Geschmackskombinationen spiegeln sich in Gerichten wie Zucchiniblüten in grünem Satay und Safran-Beurre blanc sowie kristallisiertem Seetang mit Bottarga wider und sind Teil dessen, was der Chefkoch eine „Cuisine of Emotions" nennt.William Drew, Director of Content für „The World's 50 Best Restaurants", sagt dazu: „Es ist eine Ehre, AM par Alexandre Mazzia zum diesjährigen American Express One To Watch zu ernennen. Wir haben den Erfolg des Restaurants in Frankreich in den letzten Jahren mitverfolgt und freuen uns, dieses wunderbare Ziel in Marseille dem weltweiten Publikum von 50 Best vorstellen zu können und Alexandres unbändige Leidenschaft und einzigartige Küche zu feiernDiese Ankündigung ist Teil der Vorbereitungen für die Bekanntgabe der „The World's 50 Best Restaurants 2022", die von S.Pellegrino & Acqua Panna gesponsert werden. Die Preisverleihung findet am Montag, dem 18. Juli, auf dem Old Billingsgate Markt in der Londoner City statt.Zugang zur Registrierung im Medienzentrum finden Sie unter https://mediacentre.theworlds50best.com/Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1839223/50_Best_Alexandre_Mazzia.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1802051/World_50_Best_2022_Logo.jpgPressekontakt:Laurel Waldron,Finn Partners,50best@finnpartners.com; +44(0)7725 259 929Original-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuell