AM Holdings Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um herauszufinden, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Die Analyse bezieht sich auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Am. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,47 Punkten, was darauf hinweist, dass Am weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,76 und zeigt ebenfalls an, dass Am weder überkauft noch überverkauft ist. Daher bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Am-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Am derzeit als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 0,19 HKD liegt und der Aktienkurs (0,103 HKD) um -45,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,11 HKD, was einer Abweichung von -6,36 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Anleger haben Am in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität rund um Am hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist Am somit ein "Neutral"-Wert.