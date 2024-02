AM Holdings Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Am in den sozialen Medien. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Analysten haben auch die Stimmung in sozialen Plattformen beobachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die gleitenden Durchschnittskurse der Aktie belaufen sich auf 0,16 HKD bzw. 0,074 HKD. Die Distanz zum GD200 beträgt -53,75 Prozent, während der GD50 bei -17,78 Prozent liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Einschätzung der Aktie von Am basierend auf Sentiment, technischer Analyse und relativer Stärke.