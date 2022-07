AMUNDI IND BAR G/A 500-IEC: Steht eine Entscheidung bevor?

Was die Performance seit dem vergangenen 52 Wochenhoch angeht? Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 07. Dezember 2021. Der Preis betrug derweil 1.135,10 Euro. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -4,09 Prozent. Die AMUNDI IND BAR G/A 500-IEC Kapitalanleger brauchen also einen langen Atem und müssen auf eine Gegenreaktion der Bullen in nächster Zeit hoffen.… Hier weiterlesen