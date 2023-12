AMTD IDEA Group (A) (A) Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Beim RSI7 für Amtd Idea liegt der RSI aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 50, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Amtd Idea-Aktie beträgt aktuell 12,64 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 12,93 SGD liegt, was einer Abweichung von +2,29 Prozent entspricht. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen vor allem positive Meinungen zur Aktie von Amtd Idea und insgesamt eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten Wochen waren vermehrt negative Kommentare über Amtd Idea in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Zusammenfassend ergibt sich für Amtd Idea eine insgesamt neutrale Bewertung basierend auf den genannten Analysen.