AMS Public Transport Aktie: Das ist einfach klasse!

Das Anleger-Sentiment für Ams Public Transport ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie von Ams Public Transport im letzten Jahr eine Rendite von 0,33 Prozent, was 7,41 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Straße und Schiene" beträgt -3,41 Prozent, und Ams Public Transport liegt aktuell 3,74 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet ist Ams Public Transport im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Straße und Schiene) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4,85, was 65 Prozent unter dem Branchen-KGV von 13,65 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende liegt Ams Public Transport mit einer Dividende von 13,43 % deutlich über dem Branchendurchschnitt Straße und Schiene (7,11 %). Diese Differenz von 6,33 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Gut".