AMS Public Transport Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Ams Public Transport können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies gibt interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Ams Public Transport in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Ams Public Transport derzeit positiv einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,69 HKD, und der Kurs der Aktie (0,74 HKD) verläuft um +7,25 Prozent über diesem Trendsignal. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,7 HKD, was einer Abweichung von +5,71 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ams Public Transport aktuell 12, was eine positive Differenz von +4,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Ams Public Transport.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ams Public Transport beträgt aktuell 33,33 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkauft-Situation an, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird Ams Public Transport daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.