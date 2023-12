AMS Public Transport Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Ams Public Transport hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 34,21 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Straße und Schiene"-Branche eine Outperformance von +26,07 Prozent bedeutet. Insgesamt liegt das Unternehmen auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor mit einer Rendite von -1,1 Prozent im letzten Jahr um 35,31 Prozent über dem Durchschnitt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Ams Public Transport derzeit bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,85 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 66 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 14, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen waren neutral, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ams Public Transport mit 12,5 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt von 8,31 Prozent. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Insgesamt erhält Ams Public Transport also sowohl in puncto Performance als auch in Bezug auf das KGV und die Dividendenpolitik positive Bewertungen.