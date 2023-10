Die AMS-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Am 03.10.2023, 12:05 Uhr notiert die Aktie Ams-osram an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 4.478 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Halbleiter".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Ams-osram weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Halbleiter- und Halbleiterausrüstung") von 1,86 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,86 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Ams-osram damit 41,05 Prozent unter dem Durchschnitt (20,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 24,29 Prozent. Ams-osram liegt aktuell 44,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ams-osram-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,73 CHF. Der letzte Schlusskurs (4.478 CHF) weicht somit -33,46 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (6,04 CHF) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,86 Prozent), somit erhält die Ams-osram-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Ams-osram-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.