AMS-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Ams-OSRAM: Aktie unterbewertet, aber Anlegerstimmung neutral

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-OSRAM liegt bei 8,83, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,73 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ams-OSRAM liegt bei 26,15, was als überverkauft betrachtet wird und somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Ams-OSRAM derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,74 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Signale bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um Ams-OSRAM. Während in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, gab es in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine Gesamteinstufung als "Gut". Die Aktie von Ams-OSRAM wird als unterbewertet eingestuft, während die Anlegerstimmung neutral ist.