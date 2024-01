AMS Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung und die Diskussionen rund um die Ams-osram-Aktie bleiben neutral, wie aus der Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität hervorgeht. Die Anleger haben im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage gezeigt und auch die Diskussionen über das Unternehmen blieben im üblichen Rahmen. Daher erhält die Ams-osram-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein negatives Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Ams-osram aktuell bei 0, was einer negativen Differenz von -1,76 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Ams-osram liegt derzeit bei 77,09 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 39,62 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer abweichenden Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ams-osram-Wertpapier in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich hingegen eine positive Einschätzung. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-osram beträgt 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als unterbewertet gilt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.