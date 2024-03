AMS Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Halbleiterhersteller Ams-osram wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat eine positive Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird Ams-osram in diesem Punkt daher als "Gut" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,83 gehandelt wird, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,35 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ams-osram mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt und die Aktie eher als unrentables Investment einstuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Ams-osram mit einer Rendite von -67,27 Prozent mehr als 90 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche von 38,04 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Ams-osram mit -105,31 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.