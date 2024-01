AMS Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Der Aktienkurs von Ams-osram zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -55,91 Prozent, was mehr als 78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 25,67 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Ams-osram mit 81,58 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-osram mit 8,83 deutlich niedriger ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (51,15). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Perspektive.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ams-osram aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -1,79 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche darstellt. Daher erhält Ams-osram in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien ergibt hauptsächlich positive Stimmungen unter den Marktteilnehmern in Bezug auf Ams-osram. In den letzten Tagen gab es insgesamt neun positive und zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ams-osram daher eine "Gut"-Einschätzung. Weitere Auswertungsmodelle haben außerdem acht Handelssignale für Ams-osram identifiziert, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält Ams-osram von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.