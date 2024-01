AMS Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Ams-osram wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 77,09 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 39,62, was bedeutet, dass Ams-osram weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Ams-osram mit einer Rendite von -55,91 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25,45 Prozent. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 81,36 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Ams-osram ist insgesamt positiv. Im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien standen überwiegend positive Meinungen. Auch die analytische Seite zeigt, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut" Signal.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-osram beträgt 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche, die durchschnittlich ein KGV von 51 haben, als unterbewertet eingestuft werden kann. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.