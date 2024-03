AMS Aktie: Das macht sprachlos!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Ams-osram beträgt das aktuelle KGV 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 55 aufweisen. Somit ist Ams-osram aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ams-osram eine Performance von -67,27 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" eine Underperformance von -105,33 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 22,98 Prozent deutlich über der von Ams-osram. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Ams-osram-Aktie zu einer negativen Bewertung führen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,63 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 1,322 CHF liegt, was einer Abweichung von -49,73 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,08 CHF liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,322 CHF (-36,44 Prozent Abweichung) deutlich darunter. Insgesamt wird Ams-osram auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Ams-osram in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt erhält Ams-osram daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.