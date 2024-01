AMS Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Ams-osram-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,77 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Werten aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche.

Die Stimmung rund um die Ams-osram-Aktie zeigt ebenfalls negative Anzeichen. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin und führen zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 94,86 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ams-osram-Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen zeigt mit einem Wert von 36,47 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse der Ams-osram-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,1 CHF für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 1,957 CHF, was einem Unterschied von -61,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2,33 CHF eine Abweichung von -16,01 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ams-osram-Aktie somit in verschiedenen Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf Dividende, Sentiment und Buzz, Relative Strength Index und technischer Analyse.