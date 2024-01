AMS Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Aktie von Ams-osram liegt derzeit 4,84 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -58,5 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher sowohl für die kurzfristige als auch für die langfristige Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Ams-osram beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,15) für diese Aktie liegt. Somit erhält die Dividendenpolitik von Ams-osram eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Allerdings zeigten sich auch 4 schlechte und 3 gute Handelssignale aus den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Aktie von Ams-osram verzeichnet eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz und eine positive Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.