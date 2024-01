AMS Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ams-osram heran. Aktuell zeigt der RSI7 einen Wert von 48,98 Punkten, was darauf hinweist, dass Ams-osram weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25, der weniger stark schwankt, zeigt einen Wert von 50,43, was darauf hindeutet, dass Ams-osram auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie auch für den RSI25 mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ams-osram einen Wert von 8 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 51,24) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt (ca. 83 Prozent). Aus fundamentaler Sicht wird Ams-osram daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Ams-osram war überwiegend positiv. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Jedoch ergibt die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, da drei von vier Signalen negativ ausfallen. Insgesamt wird Ams-osram hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ams-osram zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen. Daher wird die Gesamtbewertung für Ams-osram in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

