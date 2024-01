AMS Aktie: Das dürfte Probleme geben!

In den letzten zwei Wochen wurde Ams-osram von den meisten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Außerdem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Schlussfolgerung ziehen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Weitere Untersuchungen zeigen, dass sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 58,46 als "Neutral" zu bewerten. Auch der RSI25 beläuft sich auf 54,25 und resultiert somit in einer Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ams-osram-Aktie mit -60,57 Prozent Entfernung vom GD200 (4,88 CHF) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 2,09 CHF auf, was einen Abstand von -7,94 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Somit wird der Kurs der Ams-osram-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Was die Dividende betrifft, so beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ams-osram aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -1,79 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.