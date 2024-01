AMS Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Ams-osram weist ein KGV von 8,83 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 51,39. Somit ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen. Der GD200 von Ams-osram liegt bei 5,1 CHF, während der aktuelle Aktienkurs von 1,957 CHF um -61,63 Prozent über diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der GD50 beträgt 2,33 CHF, was einer Abweichung von -16,01 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass in Bezug auf Ams-osram eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen festgestellt wurde. Insgesamt wird daher das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft, da kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu verzeichnen sind.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral in Bezug auf Ams-osram waren. Überwiegend positive Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Aktuell zeigen die Anleger ein verstärktes Interesse an positiven Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.