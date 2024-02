AMS Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die technische Analyse der Ams-osram zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 4,65 CHF, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,021 CHF) um -56,54 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,96 CHF, was einer Abweichung von +3,11 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Aus fundamentaler Sicht weist die Ams-osram derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf, während der Branchendurchschnitt im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bei 52,57 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Branche unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ams-osram-Aktie zeigt, dass das Wertpapier in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, wodurch ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ams-osram-Aktie daher ein "Gut"-Rating.