AMS Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei Ams-osram festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Kommunikationsfrequenz hat sich dagegen leicht verringert, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Ams-osram als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 8,83 liegt der Wert 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 56,28 liegt. Diese fundamentale Analyse führt ebenfalls zu einer guten Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ams-osram-Aktie zeigt einen Wert von 69, was zu einer neutralen Bewertung führt. Wenn man diesen Wert jedoch mit dem RSI auf 25-Tage-Basis vergleicht (78,48), zeigt sich, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Somit ergibt die RSI-Bewertung insgesamt eine schlechte Bewertung für Ams-osram.

In Bezug auf die Dividende liegt Ams-osram mit 0 % Ausschüttung deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,53 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "schlecht" eingestuft.