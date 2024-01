AMS Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei der Bewertung von Ams-osram haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Diskussionsintensität zeigte sich eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ams-osram liegt der RSI7 bei 36,46 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 34,1 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit sieben Tagen, in denen positive Themen überwogen, und einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führte. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende ist Ams-osram mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,75 % niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.