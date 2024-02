AMS Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ams-osram ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, so die Analyse von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen dominierten vor allem negative Themen die Gespräche. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch, dass die Aktie von Ams-osram mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,83 deutlich unterbewertet ist im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, die mit einem KGV von 47,76 bewertet werden.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Auch die charttechnische Bewertung zeigt gemischte Signale, da der aktuelle Kurs von 2.242 CHF um -16,65 Prozent vom GD200 (2,69 CHF) entfernt ist, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Hingegen zeigt der GD50 mit einem Kurs von 2,07 CHF ein positives Signal, da der Abstand +8,31 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.