AMS Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse von Ams-osram zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 2,67 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,191 CHF liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -17,94 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 2,09 CHF, was einem Abstand von +4,83 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten wird Ams-osram im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,83, was einem Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 55,27 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Ams-osram eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft und erscheint als unrentables Investment.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Beiträge und Diskussionen unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ams-osram somit in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".