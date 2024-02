AMS Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Bewertung vorgenommen werden. Für die Ams-osram-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 63, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 49,55 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Ams-osram in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Ams-osram-Aktie von 2.061 CHF mit -23,1 Prozent Entfernung vom GD200 (2,68 CHF) ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -0,91 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Ams-osram-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Ams-osram-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,42 Prozent erzielt, was 70,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Aktie aktuell 84,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.