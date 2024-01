AMS Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Ams-osram-Aktie weist momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,77 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Ams-osram-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5,1 CHF lag. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 1,957 CHF, was einer Abweichung von -61,63 Prozent entspricht und zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Ams-osram-Aktie charttechnisch betrachtet eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer weiteren positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Betrachtung des langfristigen Stimmungsbildes rund um die Aktie von Ams-osram zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, verbunden mit einer negativen Veränderung der Stimmung. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ams-osram-Aktie in verschiedenen Bereichen überwiegend negative Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse als auch das langfristige Stimmungsbild.