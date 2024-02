AMS Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Ams-osram-Aktie wird in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 1,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik. Auch in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ams-osram in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und somit zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Ams-osram-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,42 Prozent erzielt, was 70,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche liegt die Aktie 84,53 Prozent darunter, was zu einer Unterperformance führt und somit zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls ein negatives Bild, da der aktuelle Kurs der Ams-osram-Aktie mit -23,1 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein "Neutral"-Signal. Unter dem Strich wird der Kurs der Ams-osram-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.