AMS Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Ams-osram hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" mit einer Rendite von -67,27 Prozent deutlich verschlechtert. Dies bedeutet, dass die Aktie um mehr als 90 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 39,31 Prozent, wobei Ams-osram mit 106,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wurde der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erteilt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ams-osram derzeit auf 2,56 CHF, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,1525 CHF aufweist. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -54,98 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,97 CHF, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -41,5 Prozent ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Ams-osram weist hierbei einen Wert von 8,83 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" mit einem KGV von 55,32. Dies ergibt einen Abstand von 84 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat ebenfalls keine bedeutende Veränderung erfahren, was zu einem "Neutral"-Rating für die Ams-osram-Aktie führt.