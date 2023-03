AMS Aktie: Vorsicht geboten bei der Investition!

Analyse der AMS-Aktienkurse: In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 8,18 CHF für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie mit einem Preis von 7,04 CHF und einem Rückgang von -13,96 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt. Das führt uns dazu, aus charttechnischer Sicht eine negative Beurteilung zu geben. Beim 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich ein ähnliches Bild: Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls in der Nähe des gleitenden Durchschnitts bei -9,01 Prozent Unterschied und erhält somit auch eine “Schlecht”-Bewertung.

AMS: Kaufsignal im KGV erkannt

Die Aktienbewertung eines Unternehmens wird oft anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) festgestellt. Im Allgemeinen gilt, je niedriger das KGV, desto günstiger ist die Aktie. Wenn jedoch die Wachstumsperspektiven des Unternehmens positiv sind, kann...